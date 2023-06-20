Годовая инфляция в Петербурге в мае снизилась до 2,5%

В большинстве регионов Северо-Запада инфляция в мае этого года снизилась или практически не изменилась. В Санкт-Петербурге, который традиционно вносит основной вклад в ценовую динамику СЗФО, годовая инфляция в мае составила 2,54% после 2,51% в апреле.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка, за последний месяц весны в Петербурге ускорилось снижение цен на продукты в годовом выражении, в том числе на молоко, сметану, творог, а также колбасные изделия. Наращивание производства овощей в регионах-поставщиках привело к замедлению роста цен на помидоры и огурцы.

Непродовольственные товары, в свою очередь, дешевели медленнее. На вторичном рынке иномарок ускорился годовой рост цен. Восстановление спроса в совокупности с произошедшим с начала года ослаблением рубля привели к тому, что замедлилось снижение цен на смартфоны.

В то же время ускорился рост цен на услуги. Повысился спрос на туристические поездки, что способствовало увеличению темпов прироста цен на путешествия на Черноморское побережье России и в Турцию. Кроме этого, из-за возросших издержек операторов на приобретение и ремонт оборудования повысились тарифы на сотовую связь.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что инфляция в Петербурге упала до 3% впервые с июля 2020 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте