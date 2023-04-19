Инфляция в Петербурге упала до 3% впервые с июля 2020 года

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге в марте 2023 года удала до 2,96%. В прошлом месяце этот показатель составлял 10,18%. Такой процент годовой инфляции в последний раз был в Петербурге в июле 2020 года, следует из информационно-аналитического комментария Банка России.

По данным ЦБ, главной причиной этого стал статистический эффект базы — в расчете годовой инфляции перестал учитываться прошлогодний всплеск цен в марте. Рост цен также замедлился из-за расширения предложений ряда товаров, сдержанный спрос и снижение давления со стороны издержек производителей продовольствия.

За год заметнее всего подешевела плодоовощная продукция. В том числе бананы, яблоки и груши стали дешевле, чем годом ранее. В Банке отметили замедление роста цен на сыр, молоко и молочные продукты, а также мучную продукцию. Среди непродовольственных товаров сильнее всего подешевели автомобили, электроника и бытовая техника. Кроме того, замедлился рост цен на телефоны, компьютеры и телевизоры. Аналитики связали это с ажиотажным спросом на товары длительного пользования из-за ослабления рубля. Инфляция в сфере услуг за месяц снизилась с 12,45% до 12,08%. Главной причиной снижения назвали цены на зарубежный туризм.

«В текущих условиях ситуацию с ценами лучше отражают изменения от месяца к месяцу. В марте этого года рост цен остается умеренным. Для его некоторого ускорения сейчас есть ряд объективных причин: где-то не хватает персонала, где-то еще не удалось наладить производство в нужных объемах, сохраняются непростые условия для внешней торговли. Банк России учитывает все эти обстоятельства. Проводимая денежно-кредитная политика ограничит инфляцию в этом году до 5-7%, а в 2024 году — до 4%»,— прокомментировал начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов.

Годовая инфляция в Северо-Западном округе в марте текущего года снизилась до 3,33% против 10,86% в феврале. Общий показатель по стране составил 3,51% после 10,99% в феврале.

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