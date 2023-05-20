В Петербурге рост инфляции в апреле составил 2,5 процента

Цены в Петербурге в апреле текущего года выросли на 2,5% за год. В марте показатель инфляции в городе составлял 2,96%. Об этом следует из данных, опубликованных ЦБ РФ.

На 0,84% снизились цены на продовольственные товары. Фрукты и овощи упали в цене на 4,5%. За прошедший месяц подешевели курица, колбасная продукция, молочные продукты, сыр, сливочное масло. Кроме того, цены упали на макароны, муку, сахар и хлебобулочные изделия. Это связывают с высоким урожаем пшеницы и сахарной свеклы.

Непродовольственные товары стали дешевле на 1,2%. Однако их стоимость стала снижаться менее стремительно.

Стоимость услуг за год выросла на 12,21%. Месяц назад этот же показатель составлял 12,08%. Больше всего за год выросли цены на сотовую связь и турпутевки.

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