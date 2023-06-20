В Петербурге произошло несколько пожаров, в одном из них погибла женщина

В ночь на 20 июня в Санкт-Петербурге произошло сразу несколько пожаров. В результате одного из них погиб человек.

Как сообщили в городском управлении МЧС, около половины четвертого утра поступила информация о возгорании по адресу: Невский район, улица Дыбенко, дом 9, корпус 1. В восьмикомнатной коммунальной квартире обгорела обстановка на площади 25 кв. м. Пожар ликвидировали примерно через полчаса силами трех единиц техники и 15 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

В Красногвардейском районе в 02:41 на Муринской дороге, дом 14, корпус 2 загорелись пять строительных вагончиков размером 2х3 метра каждый. С огнем справились также спустя почти полчаса. Пострадавших в результате ЧП не было.

В Колпинском районе по повышенному номеру сложности 1-БИС тушили огонь, охвативший железнодорожную станцию Ижорский завод. Там горело неэксплуатируемое здание размером 15х25 м. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники и 28 человек личного состава.

Незадолго до полуночи поступило сообщение о пожаре по адресу: Суздальское шоссе, у дома 20 в Приморском районе города. По уточненной информации, огонь вспыхнул в бытовке размером 3х2. Ее потушили через час. Никто не пострадал.

А вот на проспекте Наставников, дом 41, корпус 1 под утро 20 июня произошла трагедия. По информации спасателей, в 05:12 там загорелась двухкомнатная отдельная квартира. В результате этого пожара погибла женщина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь с 18 на 19 июня в Василеостровском районе Петербурга на Камской улице сгорели сразу семь гаражей.

Накануне городские власти ввели в Петербурге «желтый» уровень из-за высокой пожарной опасности.

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