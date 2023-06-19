В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за угрозы пожара

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень, означающий потенциально опасную погоду. Он продлится с 15 часов 20 июня до 15 часов 22 июня.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, особый режим введен в городе из-за высокой пожарной опасности. В правительстве Петербурга попросили водителей воздержаться от использования автомобилей из-за высоко риска ДТП, а также посоветовали петербуржцам не выходить на открытое пространство.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Васильевском острове загорелся «лазурный» автобус.

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