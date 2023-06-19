На Васильевском острове ночью 19 июня сгорело семь гаражей

Семь гаражей на Камской улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга сгорели в ночь с 18 на 19 июня, сообщила пресс-служба городского МЧС. В связи с большим количеством тополиного пуха в городе за последние сутки в городе усилились пожары. Ранее несколько гаражей сгорело также в Невском, Фрунзенском и Центральном районах.

«18 июня в 23:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Камская улица, д. 16А. Происходило горение семи гаражей на площади 90 кв. метров»,— говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Огонь тушили 20 сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники. Обратившихся за медицинской помощью в результате инцидента нет.

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