Дымка без огня

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как хорошо пахнуть в жару и почему модные духи для волос напрямую связаны с париками и открытыми кухнями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @anisasojka Фото: @anisasojka

Ароматизаторы для волос — это духи, которые созданы специально для волос. Их называют по-разному — спреи, дымки, ароматизированная вода, но у всех у них один смысл — придать вам красивый, легкий аромат так, чтобы не повредить ни волосы, ни чувства окружающих. В отличие от обычных ароматов, они звучат более деликатно, в них обычно содержится меньше спирта или его нет вообще, а кроме парфюмерных отдушек в них часто добавляют и полезные ингредиенты, которые питают волосы, удерживают влагу, снимают пушение.

По статистике, именно эта категория ароматов для волос сегодня растет наряду с сухими шампунями: согласно новым веяниям, волосы можно мыть не каждый день, и вот тут становится понятна важная роль таких вот дымок — освежить. Здесь прямая связь со Средневековьем, когда парики не только пудрили, но и опрыскивали всевозможными парфюмами — все для того, чтобы сохранить свежесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Frederic Malle, дымка для волос Musc Ravageur. Ноты: бергамот, ваниль, мандарин, лаванда, мускус, амбра, сандаловое дерево. Balmain, духи для волос с протеинами шелка и аргановым маслом Hair Couture. Ноты: анис, эстрагон, цветы персика, малина, гардения, цветы апельсина, гвоздика, жасмин, роза, иланг-иланг, амбра, ваниль, сандал, мускус. Acqua Di Parma, дымка для волос Peonia Noble. Ноты: пион, черный перец, малина, герань, фрезия, амбра, пачули, мускус. Maison Francis Kurkdjian, дымка для волос Aqua Universali. Ноты: бергамот, белые цветы, мускус. Не содержит спирт. R&Co, веганский спрей-эликсир Centerpiece для облегчения расчесывания, увлажнения и восстановления волос. Ноты: кардамон, ананас, мандарин, лаванда, бамбук. Следующая фотография 1 / 5 Frederic Malle, дымка для волос Musc Ravageur. Ноты: бергамот, ваниль, мандарин, лаванда, мускус, амбра, сандаловое дерево. Balmain, духи для волос с протеинами шелка и аргановым маслом Hair Couture. Ноты: анис, эстрагон, цветы персика, малина, гардения, цветы апельсина, гвоздика, жасмин, роза, иланг-иланг, амбра, ваниль, сандал, мускус. Acqua Di Parma, дымка для волос Peonia Noble. Ноты: пион, черный перец, малина, герань, фрезия, амбра, пачули, мускус. Maison Francis Kurkdjian, дымка для волос Aqua Universali. Ноты: бергамот, белые цветы, мускус. Не содержит спирт. R&Co, веганский спрей-эликсир Centerpiece для облегчения расчесывания, увлажнения и восстановления волос. Ноты: кардамон, ананас, мандарин, лаванда, бамбук.

В современных реалиях из-за большого числа открытых кухонь в ресторанах без таких дымок точно не обойтись, иначе запах готовки останется в волосах, что особенно актуально для обладателей кудрявых пористых волос.

Как использовать такие спреи-парфюмы? Действие простое: их нужно распылять с расстояния вытянутой руки на сухие волосы, а затем перевернуть или встряхнуть волосы, чтобы активировать аромат. Такой завершающий штрих может стать хорошей бьюти-привычкой.

Ирина Кириенко