Дымка без огня

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как хорошо пахнуть в жару и почему модные духи для волос напрямую связаны с париками и открытыми кухнями.
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Ароматизаторы для волос — это духи, которые созданы специально для волос. Их называют по-разному — спреи, дымки, ароматизированная вода, но у всех у них один смысл — придать вам красивый, легкий аромат так, чтобы не повредить ни волосы, ни чувства окружающих. В отличие от обычных ароматов, они звучат более деликатно, в них обычно содержится меньше спирта или его нет вообще, а кроме парфюмерных отдушек в них часто добавляют и полезные ингредиенты, которые питают волосы, удерживают влагу, снимают пушение.
По статистике, именно эта категория ароматов для волос сегодня растет наряду с сухими шампунями: согласно новым веяниям, волосы можно мыть не каждый день, и вот тут становится понятна важная роль таких вот дымок — освежить. Здесь прямая связь со Средневековьем, когда парики не только пудрили, но и опрыскивали всевозможными парфюмами — все для того, чтобы сохранить свежесть.
В современных реалиях из-за большого числа открытых кухонь в ресторанах без таких дымок точно не обойтись, иначе запах готовки останется в волосах, что особенно актуально для обладателей кудрявых пористых волос.
Как использовать такие спреи-парфюмы? Действие простое: их нужно распылять с расстояния вытянутой руки на сухие волосы, а затем перевернуть или встряхнуть волосы, чтобы активировать аромат. Такой завершающий штрих может стать хорошей бьюти-привычкой.