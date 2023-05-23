Пора освежиться

«Коммерсантъ Стиль» — про незаменимое средство для волос, которое спасет прическу как в условиях командировки, так и в дни цейтнота.

Сухие шампуни считаются средством или для самых занятых, или для заядлых путешественников, потому что обладают суперспособностью буквально за пару минут преобразить состояние волос. Свою популярность и незаменимость они приобрели именно благодаря многозадачности и скорости, с какой достигается эффект. С их помощью можно освежить корни волос и добавить объема прическе или текстурировать пряди. Однако, как и в случае с большинством косметических продуктов, существует правильный и неправильный способ использования сухого шампуня — это может подтвердить любой, кто когда-либо им пользовался и вдруг замечал белые полосы на голове через несколько часов после его применения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @rosiehw Фото: @rosiehw

Сухие шампуни чаще всего выпускаются в виде аэрозольного баллончика, есть много составов и цветов сухого шампуня (для блондинов, брюнетов, нейтральные), подходящих для любой текстуры и цвета волос. Термин «сухой шампунь» обычно относится к продуктам в виде порошка или порошка в виде спрея, но в последние годы многие бренды начали выпускать сухие шампуни в форме пены, крема или глиноподобной пасты, которые после нанесения превращаются в порошок.

В составе таких средств содержатся ингредиенты, которые впитывают загрязнения при нанесении на волосы,— это крахмал, глина, тальк, спиртовые добавки. Важно понимать, что при этом никакого очищения или мытья в привычном понимании не происходит — шампунь только поглощает излишки кожного сала. Поэтому, чтобы он не накапливался и не раздражал кожу, специалисты советуют пользоваться сухими шампунями не чаще, чем два дня подряд. Также важно наносить его не на пряди, а исключительно на кожу головы — так он точно будет работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Davines, сухой шампунь More Inside для любого типа волос: абсорбирует излишки кожного сала, освежает волосы и придает приятный аромат. Не оставляет белых следов Philip Kingsley, сухой шампунь Flaky/Itchy Scalp: поглощает избыток кожного сала и жира, снимает зуд, придает ощущение свежести Sashahuan, спрей-пудра Volume Powder для придания объема как для коротких, так и длинных волос. (в Foam) Maria Nila, пудра-спрей для освежения волос и придания объема волосам. В составе: картофельный крахмал R&Co, сухой спрей-шампунь Death Valley: очищает, придает объем волосам. В составе: рисовый протеин, витамин Е, диоксид кремния, провитамин В5. (в Foam) L'Oreal Professionnel Paris, освежающий сухой шампунь Tecni.Art. Morning After Dust Valori, сухой шампунь Tropical Fresh Следующая фотография 1 / 7 Davines, сухой шампунь More Inside для любого типа волос: абсорбирует излишки кожного сала, освежает волосы и придает приятный аромат. Не оставляет белых следов Philip Kingsley, сухой шампунь Flaky/Itchy Scalp: поглощает избыток кожного сала и жира, снимает зуд, придает ощущение свежести Sashahuan, спрей-пудра Volume Powder для придания объема как для коротких, так и длинных волос. (в Foam) Maria Nila, пудра-спрей для освежения волос и придания объема волосам. В составе: картофельный крахмал R&Co, сухой спрей-шампунь Death Valley: очищает, придает объем волосам. В составе: рисовый протеин, витамин Е, диоксид кремния, провитамин В5. (в Foam) L'Oreal Professionnel Paris, освежающий сухой шампунь Tecni.Art. Morning After Dust Valori, сухой шампунь Tropical Fresh

Ирина Кириенко