Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пора освежиться

Зачем нужны сухие шампуни

«Коммерсантъ Стиль» — про незаменимое средство для волос, которое спасет прическу как в условиях командировки, так и в дни цейтнота.

Сухие шампуни считаются средством или для самых занятых, или для заядлых путешественников, потому что обладают суперспособностью буквально за пару минут преобразить состояние волос. Свою популярность и незаменимость они приобрели именно благодаря многозадачности и скорости, с какой достигается эффект. С их помощью можно освежить корни волос и добавить объема прическе или текстурировать пряди. Однако, как и в случае с большинством косметических продуктов, существует правильный и неправильный способ использования сухого шампуня — это может подтвердить любой, кто когда-либо им пользовался и вдруг замечал белые полосы на голове через несколько часов после его применения.

Фото: @rosiehw

Фото: @rosiehw

Сухие шампуни чаще всего выпускаются в виде аэрозольного баллончика, есть много составов и цветов сухого шампуня (для блондинов, брюнетов, нейтральные), подходящих для любой текстуры и цвета волос. Термин «сухой шампунь» обычно относится к продуктам в виде порошка или порошка в виде спрея, но в последние годы многие бренды начали выпускать сухие шампуни в форме пены, крема или глиноподобной пасты, которые после нанесения превращаются в порошок.

В составе таких средств содержатся ингредиенты, которые впитывают загрязнения при нанесении на волосы,— это крахмал, глина, тальк, спиртовые добавки. Важно понимать, что при этом никакого очищения или мытья в привычном понимании не происходит — шампунь только поглощает излишки кожного сала. Поэтому, чтобы он не накапливался и не раздражал кожу, специалисты советуют пользоваться сухими шампунями не чаще, чем два дня подряд. Также важно наносить его не на пряди, а исключительно на кожу головы — так он точно будет работать.

Предыдущая фотография
Davines, сухой шампунь More Inside для любого типа волос: абсорбирует излишки кожного сала, освежает волосы и придает приятный аромат. Не оставляет белых следов

Davines, сухой шампунь More Inside для любого типа волос: абсорбирует излишки кожного сала, освежает волосы и придает приятный аромат. Не оставляет белых следов

Philip Kingsley, сухой шампунь Flaky/Itchy Scalp: поглощает избыток кожного сала и жира, снимает зуд, придает ощущение свежести

Philip Kingsley, сухой шампунь Flaky/Itchy Scalp: поглощает избыток кожного сала и жира, снимает зуд, придает ощущение свежести

Sashahuan, спрей-пудра Volume Powder для придания объема как для коротких, так и длинных волос. (в Foam)

Sashahuan, спрей-пудра Volume Powder для придания объема как для коротких, так и длинных волос. (в Foam)

Maria Nila, пудра-спрей для освежения волос и придания объема волосам. В составе: картофельный крахмал

Maria Nila, пудра-спрей для освежения волос и придания объема волосам. В составе: картофельный крахмал

R&amp;Co, сухой спрей-шампунь Death Valley: очищает, придает объем волосам. В составе: рисовый протеин, витамин Е, диоксид кремния, провитамин В5. (в Foam)

R&Co, сухой спрей-шампунь Death Valley: очищает, придает объем волосам. В составе: рисовый протеин, витамин Е, диоксид кремния, провитамин В5. (в Foam)

L&#39;Oreal Professionnel Paris, освежающий сухой шампунь Tecni.Art. Morning After Dust

L'Oreal Professionnel Paris, освежающий сухой шампунь Tecni.Art. Morning After Dust

Valori, сухой шампунь Tropical Fresh

Valori, сухой шампунь Tropical Fresh

Следующая фотография
1 / 7

Davines, сухой шампунь More Inside для любого типа волос: абсорбирует излишки кожного сала, освежает волосы и придает приятный аромат. Не оставляет белых следов

Philip Kingsley, сухой шампунь Flaky/Itchy Scalp: поглощает избыток кожного сала и жира, снимает зуд, придает ощущение свежести

Sashahuan, спрей-пудра Volume Powder для придания объема как для коротких, так и длинных волос. (в Foam)

Maria Nila, пудра-спрей для освежения волос и придания объема волосам. В составе: картофельный крахмал

R&Co, сухой спрей-шампунь Death Valley: очищает, придает объем волосам. В составе: рисовый протеин, витамин Е, диоксид кремния, провитамин В5. (в Foam)

L'Oreal Professionnel Paris, освежающий сухой шампунь Tecni.Art. Morning After Dust

Valori, сухой шампунь Tropical Fresh

Ирина Кириенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...