Пора освежиться

«Коммерсантъ Стиль» — про незаменимое средство для волос, которое спасет прическу как в условиях командировки, так и в дни цейтнота.
Сухие шампуни считаются средством или для самых занятых, или для заядлых путешественников, потому что обладают суперспособностью буквально за пару минут преобразить состояние волос. Свою популярность и незаменимость они приобрели именно благодаря многозадачности и скорости, с какой достигается эффект. С их помощью можно освежить корни волос и добавить объема прическе или текстурировать пряди. Однако, как и в случае с большинством косметических продуктов, существует правильный и неправильный способ использования сухого шампуня — это может подтвердить любой, кто когда-либо им пользовался и вдруг замечал белые полосы на голове через несколько часов после его применения.
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Сухие шампуни чаще всего выпускаются в виде аэрозольного баллончика, есть много составов и цветов сухого шампуня (для блондинов, брюнетов, нейтральные), подходящих для любой текстуры и цвета волос. Термин «сухой шампунь» обычно относится к продуктам в виде порошка или порошка в виде спрея, но в последние годы многие бренды начали выпускать сухие шампуни в форме пены, крема или глиноподобной пасты, которые после нанесения превращаются в порошок.
В составе таких средств содержатся ингредиенты, которые впитывают загрязнения при нанесении на волосы,— это крахмал, глина, тальк, спиртовые добавки. Важно понимать, что при этом никакого очищения или мытья в привычном понимании не происходит — шампунь только поглощает излишки кожного сала. Поэтому, чтобы он не накапливался и не раздражал кожу, специалисты советуют пользоваться сухими шампунями не чаще, чем два дня подряд. Также важно наносить его не на пряди, а исключительно на кожу головы — так он точно будет работать.