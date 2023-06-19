Три дома для расселения аварийного жилья намерены достроить в Нижнем Новгороде в этом году

До конца 2023 года в Нижнем Новгороде планируют достроить три дома для расселения жителей из аварийного фонда, сообщили в мэрии. Работы в рамках муниципального заказа ведет «Жилстрой-НН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

Все дома строят в Автозаводском районе по заказу мэрии. Один дом появится на улице Дружаева, 1а, еще два – на улице героя Васильева, 31 и 33. Всего в трех домах сдадут 382 квартиры с отделкой.

В самой высокой готовности находится дом на улице Васильева, 31. Там завершено около 80% работ. Квартиры в этой многоэтажке получат, в том числе, собственники жилья в доме на улице Краснодонцев, где летом 2020 года взорвался газ. Готовность домов на улице Васильева, 33 и на Дружаева ниже.

Анастасия Еремина