Прокурор добавил газу

Нижегородский областной суд отменил приговор директору ООО «Городская газовая служба» Максиму Бязину, осужденному за нарушение правил безопасности при проведении работ. Сотрудники его компании меняли шланг газовой плиты в девятиэтажном доме на улице Краснодонцев. По данным следствия, некачественная работа привела к утечке и взрыву газа, весь многоквартирный дом пришлось расселять. Однако предъявленное тяжкое обвинение в райсуде не подтвердилось. Освобожденный от наказания коммерсант уехал домой в Барнаул, а во вторник апелляция решила отправить дело на новое рассмотрение, взяв с обвиняемого подписку о невыезде. Ранее разобраться в причинах мягкого приговора коммерсанту потребовал председатель СК Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во вторник Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на приговор Максиму Бязину, возглавляюшему учрежденное им в Барнауле ООО «Городская газовая служба». Предпринимателя осудили за нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ) за эпизод со взрывом бытового газа в девятиэтажном жилом доме №17 на улице Краснодонцев. В январе Автозаводский райсуд назначил ему два года ограничения свободы, переквалифицировав обвинение с более тяжкой статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также Максиму Бязину на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с газоопасными работами. Однако в связи с истечением сроков давности по более мягкой статье коммерсанта освободили от назначенного наказания, он вернулся в Барнаул и в заседании не участвовал.

Как писал «Ъ-Приволжье», взрыв бытового газа произошел в июле 2020 года в квартире на шестом этаже дома, где ранее слесарь-монтажник ООО «Городская газовая служба» поменял газовый шланг кухонной плиты. Причиной взрыва, по выводам эксперта, стало то, что слесарь перекрутил соединение шланга со штуцером газового счетчика. Из-за этого, согласно выводам экспертизы, штуцер развалился, и произошла утечка газа.

В момент взрыва в квартире никого не было, ЧП обошлось без жертв. Однако несущие конструкции девятиэтажного дома оказались повреждены, пришлось эвакуировать почти 400 его жильцов.

Процесс сопровождался скандалами жителей с районной администрацией и мэрией, собственники квартир в суде требовали ускорить расселение и обращались за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Контраварийные работы задерживались, и вещи жильцов, которым мэрия компенсировала съемное жилье, пришли в негодность из-за протечек и перепадов температур.

В декабре 2021 года Максима Бязина задержали в Барнауле и доставили в Нижний Новгород, где арестовали. В феврале 2022 года его перевели под домашний арест. Своей вины он не признал и доказывал, что взрыв произошел через полтора года после того, как сотрудники ООО «Городская газовая служба» оказали хозяевам квартиры услуги по договору.

Уголовное дело он называл сфабрикованным, а арест — незаконным. Кроме того, по его словам, следствие не установило причинно-следственную связь между действиями слесаря и взрывом, а также возможные факты дальнейшего вмешательства в газовое оборудование.

Автозаводский райсуд счел недоказанным обвинение по более тяжкой статье, однако на мягкий приговор Максиму Бязину публично отреагировал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал от областного управления СК разобраться с качеством расследования, которое привело к освобождению предпринимателя от ответственности.

В областном суде прокурор попросил отменить решение первой инстанции и пересмотреть уголовное дело. Он подчеркнул, что Автозаводский райсуд необоснованно переквалифицировал действия осужденного на более мягкую статью, а наказание не соответствует тяжести последствий совершенного преступления. Оспариваемый приговор содержит противоречия и описывает отсутствие умысла Максима Бязина на совершение преступления, хотя его компания незаконно работала без уведомления Госжилинспекции и при отсутствии лицензии на монтаж газового оборудования, считает сторона обвинения.

Прокурор также указал, что у работников не было допуска к газоопасным работам, подготовки они не проходили и в штате компании не числились.

Также суд квалифицировал размер ущерба свыше 7 млн руб., тогда как следствие и экспертиза такую оценку не проводили, настаивал прокурор.

Адвокат Георгий Курашвили счел доводы жалобы необоснованными, а приговор своему подзащитному — законным и квалифицированным верно. Господин Курашвили отметил, что предоставил суду копии свидетельств о том, что сотрудники ООО «Городская газовая служба» прошли необходимое обучение, часть документов была запрошена самим судом. Ранее адвокат и осужденный доказывали, что слесари не обслуживали внутридомовое газовое оборудование, а лишь меняли шланг — лицензии на этот вид работ, не относящихся к газоопасным, не требовалось.

Однако суд встал на сторону прокуратуры и отменил приговор Максиму Бязину, отправив его уголовное дело на новое рассмотрение Автозаводского райсуда в ином составе. Также апелляционная инстанция решила взять с обвиняемого подписку о невыезде. Адвокат Курашвили сообщил «Ъ-Приволжье», что определится с обжалованием решения, когда изучит мотивировочную часть и проконсультируется с клиентом.

Признанный аварийным девятиэтажный дом на улице Краснодонцев пока не снесен. Для его жильцов на улице Героя Васильева по муниципальному заказу строят новый многоквартирный дом.

Роман Рыскаль