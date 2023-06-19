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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 19 июня

Запоминающиеся кадры понедельника

Встреча Блинкена и Си в Пекине, подготовка к Ратхе-ятре в Индии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Пекин. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний

Пекин. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний

Фото: Reuters / Leah Millis/Pool

Виндзор, Великобритания. Член Дворцовой кавалерии теряет сознание на церемонии посвящения в рыцари ордена Подвязки в Виндзорском замке

Виндзор, Великобритания. Член Дворцовой кавалерии теряет сознание на церемонии посвящения в рыцари ордена Подвязки в Виндзорском замке

Фото: Reuters

Караа, Бразилия. Разбитый автомобиль на городской свалке

Караа, Бразилия. Разбитый автомобиль на городской свалке

Фото: Wesley Santos / AP

Мадрид. Пианистка Виолетта Прево дает концерт классической музыки на озере Прадолонго

Мадрид. Пианистка Виолетта Прево дает концерт классической музыки на озере Прадолонго

Фото: Reuters / Isabel Infantes

Ахмедабад, Индия. Погонщик красит слона накануне праздника Ратха-ятра

Ахмедабад, Индия. Погонщик красит слона накануне праздника Ратха-ятра

Фото: Reuters / Amit Dave

Западный берег реки Иордан. Перестрелка палестинских боевиков с израильскими солдатами

Западный берег реки Иордан. Перестрелка палестинских боевиков с израильскими солдатами

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

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Пекин. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний

Фото: Reuters / Leah Millis/Pool

Виндзор, Великобритания. Член Дворцовой кавалерии теряет сознание на церемонии посвящения в рыцари ордена Подвязки в Виндзорском замке

Фото: Reuters

Караа, Бразилия. Разбитый автомобиль на городской свалке

Фото: Wesley Santos / AP

Мадрид. Пианистка Виолетта Прево дает концерт классической музыки на озере Прадолонго

Фото: Reuters / Isabel Infantes

Ахмедабад, Индия. Погонщик красит слона накануне праздника Ратха-ятра

Фото: Reuters / Amit Dave

Западный берег реки Иордан. Перестрелка палестинских боевиков с израильскими солдатами

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

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