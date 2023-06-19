Фото дня: 19 июня

Встреча Блинкена и Си в Пекине, подготовка к Ратхе-ятре в Индии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пекин. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний Фото: Reuters / Leah Millis/Pool Виндзор, Великобритания. Член Дворцовой кавалерии теряет сознание на церемонии посвящения в рыцари ордена Подвязки в Виндзорском замке Фото: Reuters Караа, Бразилия. Разбитый автомобиль на городской свалке Фото: Wesley Santos / AP Мадрид. Пианистка Виолетта Прево дает концерт классической музыки на озере Прадолонго Фото: Reuters / Isabel Infantes Ахмедабад, Индия. Погонщик красит слона накануне праздника Ратха-ятра Фото: Reuters / Amit Dave Западный берег реки Иордан. Перестрелка палестинских боевиков с израильскими солдатами Фото: Reuters / Raneen Sawafta Следующая фотография 1 / 6 Пекин. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний Фото: Reuters / Leah Millis/Pool Виндзор, Великобритания. Член Дворцовой кавалерии теряет сознание на церемонии посвящения в рыцари ордена Подвязки в Виндзорском замке Фото: Reuters Караа, Бразилия. Разбитый автомобиль на городской свалке Фото: Wesley Santos / AP Мадрид. Пианистка Виолетта Прево дает концерт классической музыки на озере Прадолонго Фото: Reuters / Isabel Infantes Ахмедабад, Индия. Погонщик красит слона накануне праздника Ратха-ятра Фото: Reuters / Amit Dave Западный берег реки Иордан. Перестрелка палестинских боевиков с израильскими солдатами Фото: Reuters / Raneen Sawafta