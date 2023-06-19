Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мишустин: в законодательстве закрепят норму о проверках бизнеса только профильными ведомствами

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовит поправки в законодательство, в соответствии с которыми проверки бизнеса смогут проводить только профильные ведомства. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Должны прекратиться плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде. Заменим их профилактическими мерами. И закрепим норму о том, что проверки проводятся только профильными ведомствами»,— отметил господин Мишустин, не уточнив сроков разработки соответствующих поправок в действующие законы.

Итоги ПМЭФ-2023

Читать далее

16 июня в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин попросил правительство, прокуратуру и МВД закрепить в законе норму о том, что проверки бизнеса могут проводиться только профильными ведомствами, и строго отслеживать ее выполнение. Он рассказал, что в России существенно увеличилось число случаев, когда проверки проводят не контрольно-надзорные, а правоохранительные органы. По мнению главы государства, «это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса».

Как Владимир Путин поговорил с ПМЭФ — в материале «Ъ» «Саймсы с усами».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...