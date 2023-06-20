Агробизнес в диалоге

C 22 по 23 июня 2023 года в Тульской области впервые пройдет международная выставка «День Поля», где будут представлены производители сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, удобрений и семян из России и других стран. Организатор выставки — ПХ «Лазаревское», одно из крупнейших сельхозпредприятий Тульской области. О подробностях рассказывает собственник и генеральный директор агрохолдинга Кристина Романовская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристина Романовская, собственник и генеральный директор ПХ «Лазаревское»

Фото: пресс-служба ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская, собственник и генеральный директор ПХ «Лазаревское»

Фото: пресс-служба ПХ «Лазаревское»

— В программе «Дня Поля» заявлены иностранные компании-участники. Что ждать представителям сельхозбизнеса России от посещения выставки?

— Мы решили переосмыслить традиционный формат «Дня Поля». Июньское событие станет масштабной площадкой для международного отраслевого диалога с возможностью представить свой продукт, познакомиться с топ-игроками агрорынка, новыми лицами, а также увидеть реальные результаты на демонстрационных полях.

Общая площадь выставки составит 332 га, из которых 311 га будет отдано под средства защиты растений, гибриды, протравливатели, фунгициды и демо-посевы производителей семян; а 21 га — под демонстрацию сельскохозяйственной техники. Уже более 45 компаний подтвердили свое участие в мероприятии. Всего ожидается более 1000 гостей и экспонентов.

— Почему международный формат?

— Как член президиума российского отделения Женского делового альянса БРИКС, уже второй год я знакомлюсь с новыми рынками и понимаю, что агропромышленному комплексу, как достаточно консервативному бизнесу, непросто вот так в один момент развернуться на 180 градусов: нам нужно сначала все потрогать, увидеть результаты, убедиться, что тебя понимают — и только потом что-то покупать. Для этого важен диалог. «День Поля» в Тульской области задуман именно такой площадкой для международного диалога между агробизнесом России и представителями заинтересованных стран.

— Планируете ли вы презентовать свои разработки и собственные проекты? В программе есть упоминание про семенной завод. Расскажите об этом.

— Мы развиваемся в соответствии с нашей стратегией устойчивого развития. Для нас это реальная возможность выживания в нестабильное время. Поэтому мы не только знакомимся с новыми поставщиками, но и сами двигаемся вперед по пути замещения недостающих нам продуктов и технологий, ежегодно запуская до трех новых проектов.

На выставке мы будем презентовать сразу два наших новых проекта. Первый — завод по производству семян, который станет крупнейшим в ЦФО: мощностью 10 тонн семян в час.

Второй наш проект родился также из собственного опыта. За последние несколько лет мы прошли путь широкомасштабной цифровой трансформации от отчетов, написанных от руки, до создания собственной IT-компании «Лазаревское ТЕХ», которая адаптирует имеющиеся решения на рынке и разрабатывает собственные.

Выставка действительно даст актуальное понимание рынка и вектора, куда двигаться дальше.

Подробности и билеты по ссылке

ОГРН: 1107154005210

Юридический адрес:Тульская обл., Щёкинский р-н, пос. Лазарево, ул. Луговая, 1

ООО "ПХ "Лазаревское"