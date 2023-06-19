Минфин: госгарантии по «зонтичному» механизму кредитования МСП увеличат до 400 млрд рублей

Объем государственных гарантий по «зонтичному» механизму кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в ближайшее время планируется увеличить до 400 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Его слова приводятся в Telegram-канале Минфина.

«Зонтичный» механизм кредитования был запущен в России в сентябре 2021 года. Он представляет собой упрощенную модель гарантийной поддержки МСП: корпорация берет на себя выполнение до 50% обязательств заемщика по кредиту, в случае если он их выполнить не сможет.

По данным Минфина, к 1 марта 2023 года объем государственных гарантий по «зонтичному» механизму кредитования МСП достиг 107 млрд руб., что позволило бизнесу привлечь займы на 215 млрд руб. Власти ожидают, что в скором времени объем кредитов с поручительством для МСП увеличится в два раза.

«В ближайшее время этот показатель будет значительно увеличен. Планируется довести объем финансирования МСП до 400 млрд руб. в приоритетных отраслях экономики, используя данный механизм. А в дальнейшем будем рассматривать целевые параметры программы, позволяющие продолжать его использовать»,— сказал господин Силуанов. Таким образом глава Минфина прокомментировал поручение, которое дал президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2023.

16 июня, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Владимир Путин отметил, что в 2022 году по сравнению с 2020 годом количество кредитов с поручительством для обрабатывающих предприятий возросло в 7 раз. А для предпринимателей в сфере IT-технологий — в 46 раз. В связи с этим глава государства поручил правительству нарастить объемы такого типа кредитования бизнеса, пересмотрев лимиты в сторону увеличения, а также продлить механизм зонтичных поручительств до 2030 года.

Подробнее о программе поддержки правительства МСП — в материале «Ъ» «Малый и средний форум».

Милена Костерева