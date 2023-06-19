Антон Закамский возглавил нижегородское управление Федеральной налоговой службы

Руководителем управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области назначен Антон Закамский, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее он возглавлял межрегиональную инспекцию ФНС по Приволжскому федеральному округу (она не работает с налогоплательщиками, а проверяет эффективность работы региональных органов ФНС на территории округа и осуществляет взаимодействие налоговой службы с полпредом президента в ПФО).

Ранее нижегородским управлением ФНС руководил Виктор Большаков. В марте 2023 года он покинул пост по истечении пятилетнего срока трудового контракта, а в апреле перешел на работу в ННГУ в качестве проректора по экономике и финансам.

Анастасия Еремина