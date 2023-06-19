В Белоруссии включили химическую кастрацию в алгоритм лечения педофилии

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что в республике подготовлены изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие принудительное лечение педофилов. В алгоритме лечения педофилов предусмотрено использование химической кастрации.

Как говорится в официальном Telegram-канале белорусского надзорного ведомства, по инициативе Генпрокуратуры республики «утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе с применением химической кастрации».

«По инициативе Генеральной прокуратуры утвержден план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, утвержден механизм реабилитации жертв сексуального насилия. Подготовлены изменения в Уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией»,— отмечают в прокуратуре.

Также уточняется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативы Генпрокуратуры республики, касающиеся «установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри».

Предложения о применении химической кастрации педофилов обсуждаются и в России. Так, накануне, 18 июня, партия ЛДПР сообщила, что вскоре внесет в Госдуму законопроект о введении в России принудительной химической кастрации в качестве меры наказания для осужденных за педофилию.

Химическая кастрация — это введение препаратов, которые «надолго или пожизненно снижают половое влечение». Принудительная химическая кастрация применятся в Канаде, Дании, Германии, Норвегии, Швеции, некоторых американских штатах. В России с 2012 года введена добровольная химическая кастрация: она применяется при наличии согласия осужденного за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.

Александр Кислов