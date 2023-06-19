Оператор «Мотив» хочет запретить Ericsson вести судебное разбирательство в международном арбитраже

Компания «Екатеринург-2000» (юридическое лицо уральского оператора сотовой связи «Мотив») подала иск к компании Ericsson AB (Швеция) «о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории РФ». Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. В «Мотиве» от комментариев по поводу подачи заявления отказались.

Ранее сообщалось, что «Мотив» ведет судебные разбирательства с компанией Ericsson из-за отказа от исполнения условий договора после введенных санкций. «Мы работаем на оборудовании "Эрикссон", у нас был заключен долгосрочный договор техподдержки. "Эриксон", ссылаясь на европейские санкции, в одностороннем порядке отказался исполнять договор»,— поясняли «Ъ-Урал» в пресс-службе оператора.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано в 2019 году. В 2020 году «Мотив» реализовал тестовый проект сети 5G совместно с Ericsson.

После начала специальной военной операции Ericsson, занимавшая до 20% российского рынка телекоммуникационного оборудования, прекратила поставки в Россию. Спустя несколько месяцев компания объявила о приостановке деятельности в стране «на неопределенный срок». Тогда же ЕС запретил трансфер технологий и поставки оборудования и лицензий для операторов, подконтрольных государству.

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