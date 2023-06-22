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Коммерсантъ FM
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Чаф-чаф-чаф!

«Неожиданно снова послышалось: "Чаф-чаф-чаф!" — это включился двигатель поворота. Незнайка и Пончик увидели в иллюминатор, как нависшая над ними, словно безбрежное море, поверхность Луны покачнулась, будто ее толкнул кто-то, запрокинулась куда-то назад и всей своей громадой начала перевертываться в пространстве… Когда ракета повернулась хвостовой частью к Луне, двигатель поворота выключился. Но вскоре снова послышалось: "Чаф-чаф-чаф!" На этот раз громче обычного. Это включился основной двигатель. Но так как теперь ракета была обращена хвостовой частью к Луне, нагретые газы выбрасывались из сопла в направлении, противоположном движению, благодаря чему ракета начала замедлять ход. Это было необходимо для того, чтобы ракета приблизилась к Луне с небольшой скоростью и не разбилась при посадке».

Николай Носов, «Незнайка на Луне». 1964–1965 годы

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