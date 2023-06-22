Три главных урока пандемии по мнению ВОЗ (сформулированы в апреле 2023 года)

Важность общественного здравоохранения: некоторые страны с развитой медициной пережили пандемию хуже, чем государства с меньшим объемом ресурсов, но с прагматичным подходом к принимаемым мерам и тщательной работой с населением.

Важность науки: быстрота разработки тестов, вакцин и средств терапии были беспрецедентными в истории медицины. Но вопросы ношения масок, карантинизации и вакцинации в ряде стран были сильно политизированы, что дало негативные результаты.

Важность международного сотрудничества. Вместо последовательных и слаженных глобальных ответных мер пандемия была отмечена хаотичным применением ответных мер в тесно взаимодействующих соседних странах.