Глава Минтранса согласился подумать о продлении ВСМ из России до Минска

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев согласился рассмотреть возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из России до Минска. Таким образом планируется продлить трассу Москва—Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Савельев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Виталий Савельев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О возможности продления ВСМ до Минска министра спросили во время правительственного часа на сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России. Господин Савельев напомнил, что планируется построить ВСМ Москва—Санкт-Петербург.

«А следующим темпом мы посмотрим вторую часть дороги — на Минск. Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст»,— уточнил министр транспорта (цитата по «РИА Новости»).

План строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург согласовали еще в августе 2021 года. Завершить строительство магистрали планируется к 2027 году. Перевозить пассажиров по ВСМ будет специально разработанный подвижной состав, способный развивать скорость до 400 км/ч.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Скоростной состав избежал остановок».

Лаура Кеффер