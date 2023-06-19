Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Минтранса согласился подумать о продлении ВСМ из России до Минска

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев согласился рассмотреть возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из России до Минска. Таким образом планируется продлить трассу Москва—Санкт-Петербург.

Виталий Савельев

Виталий Савельев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Виталий Савельев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О возможности продления ВСМ до Минска министра спросили во время правительственного часа на сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России. Господин Савельев напомнил, что планируется построить ВСМ Москва—Санкт-Петербург.

«А следующим темпом мы посмотрим вторую часть дороги — на Минск. Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст»,— уточнил министр транспорта (цитата по «РИА Новости»).

План строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург согласовали еще в августе 2021 года. Завершить строительство магистрали планируется к 2027 году. Перевозить пассажиров по ВСМ будет специально разработанный подвижной состав, способный развивать скорость до 400 км/ч.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Скоростной состав избежал остановок».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...