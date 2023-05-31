Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург завершится к 2027 году

Предположительной датой завершения строительства высокоскоростной магистрали по маршруту Москва-Петербург назвали 2027 год. К этому времени РЖД разработает подвижной состав для нее, рассказал 31 мая глава Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

По его словам, строительством занимается РЖД и группа «Синара». В настоящий момент компании согласуют план строительства ВСМ. Однако уже имеется регламент разработки поезда, который будет курсировать между Петербургом и Москвой со скоростью до 400 км/ч.

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