Ван И на встрече с Блинкеном призвал США отменить санкции против КНР

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) Ван И в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине потребовал от Вашингтона прекратить разговоры о «китайской угрозе» и отменить «незаконные» санкции против КНР, а также не препятствовать технологическому развитию Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ван И призвал Вашингтон «придерживаться принципа "одного Китая", изложенного в трех совместных китайско-американских коммюнике, уважать суверенитет и территориальную целостность Китая и решительно выступать против независимости Тайваня». По его словам, сохранение национального единства — это ядро коренных интересов государства, «в этом вопросе у Китая нет пространства для компромиссов и уступок». Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одним из регионов страны.

«История всегда будет двигаться вперед, и китайско-американские отношения в конце концов также будут продвигаться вперед, отметил Ван И, призвав обе стороны приложить совместные усилия, чтобы обратить вспять нисходящую спираль двусторонних отношений, способствовать их возвращению в здоровое и стабильное русло и вместе найти правильный путь для сосуществования Китая и США в новую эпоху»,— приводит слова Ван И агентство «Синьхуа».

Энтони Блинкен прибыл в Пекин для переговоров 18 июня. Господин Блинкен является официальным лицом самого высокого уровня, посетившим КНР с момента вступления в должность президента Джо Байдена, а также первым госсекретарем, совершившим визит за последние пять лет. В Пекине он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

12 июня 2023 года Минкоммерции КНР выражало протест в связи с санкциями, введенными США в отношении некоторых компаний и физических лиц из-за взаимодействия с Ираном. Ранее, 12 апреля, Минторг США ввел меры экспортного контроля в отношении более чем двух десятков компаний в Китае из-за якобы имеющихся связей с военной и оборонной промышленностью России. Торговая война между США и КНР началась с 2018 года, когда Дональд Трамп установил 30%-й тариф на ввозимые в страну солнечные батареи, что стало недружественным шагом по отношению к Китаю — мировому лидеру в производстве солнечных батарей.

Подробнее о визите Блинкена в Пекин — в материале «Ъ» «Китайскую пятилетку — за два дня».

Полина Мотызлевская