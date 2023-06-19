Sabah: организатор убийства российского посла в Анкаре в 2016 году живет в Техасе

Один из организаторов убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, Темель Алсанджак, проживает в США, в штате Техас, сообщает турецкая газета Sabah. По информации издания, он создал четыре подставные компании для помощи подельникам.

Как сообщает газета, Темель Алсанджак — член организации фетхуллахистов (ФЕТО). Власти Турции считают ее ответственной за попытку госпереворота в 2016 году. Организация признана в стране террористической. Отмечается, что Темель Алсанджак проживает на вилле в Далласе стоимостью $1,2 млн.

ФЕТО — общественное движение, зародившееся в 1970-х годах в Турции вокруг идей писателя и исламского мыслителя Фетхуллаха Гюлена, который сейчас проживает в США. Господин Гюлен отрицает свою причастность к попытке госпереворота в Турции и предполагает, что его организовал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган в качестве предлога для «зачистки» в армии и госаппарате.

Издание установило, что Темель Алсанджак учредил четыре подставные компании, которые помогли получить членам ФЕТО рабочие визы в США. Две из четырех компаний впоследствии он закрыл, отмечает газета.

Как утверждает Sabah, планированием убийства господина Карлова, которое произошло 19 декабря 2016 года, занимался сотрудник Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Вехби Кюршат Акалин. Всю информацию о повседневной деятельности российского посла господин Акалин передавал чиновнику Управления по информационным и коммуникационным технологиям Турции Хусейну Бадже, сообщает газета.

По информации издания, организацией убийства руководил лектор Университета имени Тургута Озала в Анкаре Джемал Караата. Задание исполнителю убийства передал журналист газеты Today`s Zaman Абдулла Бозкурт, сообщает Sabah. Газета утверждает, что в организации убийства также были задействованы, в частности, два сотрудника Массачусетского технологического университета турецкого происхождения.

Как сообщает Sabah, целью ФЕТО было связать убийство господина Карлова с джихадистскими группировками, вынудить Турцию и Россию разорвать дипломатические отношения и развязать между государствами войну.

Андрей Карлов был застрелен на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит силами безопасности на месте. В марте 2021 года пятеро обвиняемых по делу были приговорены к пожизненным срокам, еще шесть человек получили от пяти до девяти лет лишения свободы.

Подробнее о приговоре читайте в публикации «Ъ» «Убийству посла России в Турции подобрали сроки».

Эрдни Кагалтынов