В Ярославской области нашли погибшим брата музыканта из Cream Soda

В Ярославской области нашли тело Романа Свиргунова, брата основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом сообщил начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Ярославской области областного МЧС Олег Беловошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что трагедия произошла 20 марта в селе Диево-Городище. Компания из пяти молодых людей гуляла по Волге и не заметила промоины. В результате три человека, в их числе Дмитрий и Роман Свиргуновы, ушли под лед. Дмитрия нашли почти сразу, поиски еще двух погибших продолжали водолазы из Ярославской и Костромской областей. 19 мая под Костромой обнаружили тело Аристарха Ухтомского.

Роман Свиргунов был последним, кто оставался пропавшим без вести. По словам господина Беловошина, тело Романа Свиргунова нашли в 800 метрах от места, где молодые люди провалились под лед. Погибшего увидели возле берега случайные прохожие, вызвавшие на место спецслужбы. Личность погибшего уже подтверждена и сотрудниками областного управления Следственного комитета.

Алла Чижова