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В результате обстрела белгородского города Валуйки пострадали семь человек

Город Валуйки Белгородской области попал под обстрел украинских силовиков. По предварительным данным, пострадали семь человек, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Пять человек получили ранения средней тяжести. У ребенка зафиксирован перелом ключицы, у мужчины — закрытая черепно-мозговая травма, у двух женщин — осколочные ранения, у девушки — контузия.

Они доставлены в центральную районную больницу. Еще у двух человек — легкие осколочные ранения.

Повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. Горит хозпостройка. Данные по повреждениям уточняются.

Олег Мухин

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