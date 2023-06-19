Минстрой Самарской области возглавил выходец из ГК «Древо»

Исполняющим обязанности министра строительства Самарской области назначен Михаил Асеев. Об этом сообщается на сайте регионального Минстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

До последнего времени Михаил Асеев был заместителем министра строительства Самарской области. До этого он работал в структуре группы компаний «Древо».

Ранее самарский Минстрой возглавлял другой выходец из строительной компании «Древо», Евгений Чудаев. Он является сыном владельца Николая Чудаева. Евгений Чудаев был министром строительства Самарской области с декабря 2018 до апреля 2021 года. Причиной его отставки стало множество претензий к работе регионального министерства: снижение показателей ввода жилья, недостижение целевых показателей в рамках национального проекта, сокращение площади строящегося жилья, нерешенная проблема обманутых дольщиков и т.д. На фоне отставания по ряду показателей в сфере жилищного строительства от большинства других регионов страны в последнее время увеличилось бюджетное финансирование проектов «Древа».

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении преемника Евгения Чудаева на посту министра строительства Самарской области, Николая Плаксина. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Чиновника задержали на рабочем месте. Уголовное дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры — здания не соответствовали требованиям проектной документации. Николай Плаксин отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дом культуры подвел министра».

Георгий Портнов