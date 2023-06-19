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Минстрой Самарской области возглавил выходец из ГК «Древо»

Исполняющим обязанности министра строительства Самарской области назначен Михаил Асеев. Об этом сообщается на сайте регионального Минстроя.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

До последнего времени Михаил Асеев был заместителем министра строительства Самарской области. До этого он работал в структуре группы компаний «Древо».

Ранее самарский Минстрой возглавлял другой выходец из строительной компании «Древо», Евгений Чудаев. Он является сыном владельца Николая Чудаева. Евгений Чудаев был министром строительства Самарской области с декабря 2018 до апреля 2021 года. Причиной его отставки стало множество претензий к работе регионального министерства: снижение показателей ввода жилья, недостижение целевых показателей в рамках национального проекта, сокращение площади строящегося жилья, нерешенная проблема обманутых дольщиков и т.д. На фоне отставания по ряду показателей в сфере жилищного строительства от большинства других регионов страны в последнее время увеличилось бюджетное финансирование проектов «Древа».

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении преемника Евгения Чудаева на посту министра строительства Самарской области, Николая Плаксина. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Чиновника задержали на рабочем месте. Уголовное дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры — здания не соответствовали требованиям проектной документации. Николай Плаксин отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дом культуры подвел министра».

Георгий Портнов

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