Катар и ОАЭ возобновили работу дипмиссий спустя шесть лет

Дипмиссии Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с сегодняшнего дня, 19 июня, вновь заработают в Дохе и Абу-Даби с Дубаем. По этому случаю глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани созвонился с коллегой из ОАЭ Абдуллой бен Зайдом Аль Нахайяном.

Они оба «приветствовали восстановление дипломатических отношений», а также «обсудили братские отношения между двумя странами и возможности для улучшения сотрудничества в различных областях», говорится в пресс-релизе на сайте катарского МИДа. Дата возобновления работы дипмиссий приводится в аккаунте ведомства в Twitter.

ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром в июне 2017 года. Эмираты вместе со странами Персидского залива обвинили катарские власти в поддержке терроризма. В январе 2021-го Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет подписали соглашение о восстановлении дипотношений с Катаром, снятии транспортной блокады и преодолении разногласий. В апреле 2023-го Катар и Бахрейн восстановили дипломатические отношения.

Лаура Кеффер