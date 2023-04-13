Катар и Бахрейн восстановили дипломатические отношения

Катар и Бахрейн договорились восстановить дипломатические отношения. Решение об этом приняли на втором заседании бахрейнско-катарского комитета 12 апреля в Эр-Рияде, сообщил МИД Катара. Страны разорвали дипломатические отношения в 2017 году.

«Обе стороны подтвердили, что этот шаг исходит из обоюдного желания развивать двусторонние отношения, содействовать интеграции и укреплять единство стран Персидского залива в соответствии с целями Устава ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — "Ъ"), уважать принципы равенства и добрососедства, национальный суверенитет, независимость и территориальную целостность»,— сказано в сообщении МИДа.

Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром летом 2017 года. Страны обвинили Доху в поддержке терроризма, вмешательстве в свои внутренние дела. Они также ввели против Катара экономические санкции и объявили о транспортной блокаде страны. В январе 2021-го Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет подписали соглашение о восстановлении дипотношений с Катаром, снятии транспортной блокады и преодолении разногласий.

О разногласиях между странами — в материале «Ъ» «Персидскому заливу добавили согласия».

Олеся Павленко