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Коммерсантъ FM
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Костин рассказал о планах объединить брокерские компании ВТБ и «Открытия»

Председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал, что в рамках слияния финансовых групп ВТБ и ФК «Открытие» планируется объединить принадлежащие каждой из групп брокерские компании. Речь идет о «ВТБ Мои Инвестиции» и «Открытие Инвестиции». Возможных сроков слияния господин Костин не назвал.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Будет когда-нибудь, конечно, обязательно. У нас есть план объединения (финансовых групп.— "Ъ"), и мы по нему идем. Я сейчас вам навскидку не скажу. Мы полтора года отвели на все про все для полной консолидации бизнеса. Вот в рамках этого (произойдет объединение брокеров.— "Ъ"). Это в целом я имею в виду, что полтора года мы себе оцениваем, как план для полной реорганизации. Конкретно (по брокерским компаниям.— "Ъ") я вам сейчас не назову дату»,— сообщил господин Костин «РБК Инвестициям» в кулуарах ПМЭФ-2023.

По словам источника «РБК Инвестиций» в «Открытие Инвестициях», сроки объединения брокерских компаний примерно совпадают со сроками слияния финансовых групп в целом. В феврале 2023-го Андрей Костин заявил, что интеграция «Открытия» и ВТБ потребует не менее полутора-двух лет.

По словам собеседника издания в «Открытие Инвестициях», возможно как минимум два варианта интеграции:

  • полный перевод клиентов «Открытие Инвестиций» в «ВТБ Мои Инвестиции» и их дальнейшая поддержка на технической базе ВТБ;
  • клиенты остаются в «Открытие Инвестициях», будет обсуждаться присоединение брокера к ВТБ в форме реорганизации.

По оценке источника, при реализации любого из двух возможных сценариев бренд «Открытие Инвестиции», вероятнее всего, уйдет с рынка. Однако для этого может потребоваться несколько лет.

27 декабря 2022 года Банк России вышел из капитала ФК «Открытие» и продал 100% акций ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд руб. Новым председателем правления банка «Открытие» стал бывший глава Юникредит-банка, экс-зампред правления Центробанка Михаил Алексеев.

Милена Костерева

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