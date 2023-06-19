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Коммерсантъ FM
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Глава Приднестровья заявил об отсутствии признаков подготовки нападения на республику

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что признаков подготовки к прямому нападению на республику сейчас нет. Однако, по его словам, риск новых провокаций не исключен.

«Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет. Но это не значит, что нам ничего не угрожает. К сожалению, риск новых провокаций не исключен, поэтому в мае я подписал указ о продлении желтого уровня террористической опасности на два месяца, до 18 июля»,— рассказал «РИА Новости» господин Красносельский.

Вадим Красносельский отметил, что во избежание попыток диверсий и терактов местные власти отслеживают ситуацию не только внутри Приднестровья, но и на границах с Украиной и Молдавией. По его словам, «вооруженная эскалация на Днестре, размораживание конфликта» — это «катастрофический сценарий», которого необходимо избежать.

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье был введен «красный» уровень террористической угрозы. Это случилось после того, как вечером 25 апреля неизвестные произвели три выстрела из гранатометов по зданию Министерства госбезопасности республики, а 26 апреля в селе Маяк Григориопольского района Приднестровья были взорваны антенны мощного передатчика, которые использовались для ретрансляции радиосигнала из России. Пострадавших не было.

С 25 мая по 8 июня уровень террористической угрозы был снижен до «желтого» и впоследствии неоднократно продлевался. В начале мая 2023 года власти Приднестровья попросили Россию увеличить число ее миротворцев. Как сообщил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков, численность российских миротворцев не превышает 450 человек, в то время полагается 3100 человек.

Милена Костерева

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