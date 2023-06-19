МИД России обвинил Украину в размещении воинских контингентов вдоль границы с Белоруссией

Украина разместила значительные воинские силы вдоль границы с Белоруссией, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, Киев так «пытается прощупать» обороноспособность Союзного государства.

«Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства»,— сказал Полищук в интервью ТАСС.

Он напомнил, что с октября 2022 года в Белоруссии развернуты дополнительные подразделения совместной региональной группировки войск. «Исходим из того, что имеющихся в данном районе российских и белорусских средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО»,— добавил Алексей Полищук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не планирует нападать на Белоруссию. Так он прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении.

В марте президент РФ Владимир Путин сообщил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Посол РФ в республике Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства. 13 июня белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что может без колебания применить ядерное оружие, которое РФ размещает в Белоруссии, но только в том случае, если на Белоруссию нападут.

Лаура Кеффер