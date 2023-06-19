Фильм «Переводчик» возглавил российский кинопрокат в третий уикенд подряд

Фильм «Переводчик» Гая Ричи стал лидером официального российского кинопроката в уикенд в третий раз подряд. В странах СНГ, без учета РФ и Белоруссии, кинопрокат возглавил фильм «Флэш» киновселенной DC, сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката в РФ и СНГ 15–18 июня:

«Флэш» (без РФ и Белоруссии) — 43 млн руб.;

«Переводчик» — 32,6 млн руб. (с начала проката — 220,7 млн руб.);

«Элементарно» (без РФ и Белоруссии) — 27,8 млн руб.;

«Вызов» — 24,2 (1,8 млрд руб.);

«Сквозь время» — 20,5 млн руб.

Суммарная выручка российских кинотеатров составила около 260–265 млн руб. Таких низких сборов не было с начала октября 2022 года. В аналогичные июньские выходные 2022 года кинотеатры собрали 212 млн руб.

В неофициальном прокате в РФ в прошлый уикенд лидером стал «Человек-паук: Паутина вселенных» (идет в кинотеатрах в качестве «предсеансового обслуживания»). 8–11 июня мультфильм получил 91 млн руб., сообщал «Бюллетень кинопрокатчика».

Подробнее о лидерах неофициального проката в прошлый уикенд — в материале «Ъ» «Экраны затянуло паутиной».

Леонид Уварчев