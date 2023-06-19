Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фильм «Переводчик» возглавил российский кинопрокат в третий уикенд подряд

Фильм «Переводчик» Гая Ричи стал лидером официального российского кинопроката в уикенд в третий раз подряд. В странах СНГ, без учета РФ и Белоруссии, кинопрокат возглавил фильм «Флэш» киновселенной DC, сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката в РФ и СНГ 15–18 июня:

  • «Флэш» (без РФ и Белоруссии) — 43 млн руб.;
  • «Переводчик» — 32,6 млн руб. (с начала проката — 220,7 млн руб.);
  • «Элементарно» (без РФ и Белоруссии) — 27,8 млн руб.;
  • «Вызов» — 24,2 (1,8 млрд руб.);
  • «Сквозь время» — 20,5 млн руб.

Суммарная выручка российских кинотеатров составила около 260–265 млн руб. Таких низких сборов не было с начала октября 2022 года. В аналогичные июньские выходные 2022 года кинотеатры собрали 212 млн руб.

В неофициальном прокате в РФ в прошлый уикенд лидером стал «Человек-паук: Паутина вселенных» (идет в кинотеатрах в качестве «предсеансового обслуживания»). 8–11 июня мультфильм получил 91 млн руб., сообщал «Бюллетень кинопрокатчика».

Подробнее о лидерах неофициального проката в прошлый уикенд — в материале «Ъ» «Экраны затянуло паутиной».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...