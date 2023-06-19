Генпрокуратура и Минфин хотят ввести налог на попутную добычу драгметаллов

Генпрокуратура предложила ввести налог на добычу драгоценных металлов, извлекаемых попутно в других рудах. Минфин поддержал идею, передают «Известия». По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это может принести в бюджет дополнительно 80–105 млрд руб.

Минфин сообщил о поддержке инициативы Генпрокуратуры в письме правительству за подписью замминистра Алексея Сазанова. Ведомство сообщило «Известиям», что прорабатывает «возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых при добыче многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих драгоценные металлы». Министерство планирует обсудить этот вопрос с заинтересованными ведомствами и представителями предпринимательского сообщества.

По законам налогом облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии, объяснили эксперты. Для попутно добываемых драгметаллов из отвалов и отходов применяется льготная ставка НДПИ 0%. По мнению директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, отдельные компании могут рассчитывать на большой объем такой попутной добычи.

О том, за счет чего еще власти хотят пополнить бюджет,— в материале «Ъ» «Зрелость — не радость».

Леонид Уварчев