Михаил Кержаков претендует на приз лучшему вратарю сезона в РПЛ

Среди болельщиков и любителей футбола стартовало голосование за кандидатов на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина. В этом сезоне в списке значатся фамилии 27 голкиперов российских клубов. Присутствует в нем и основной вратарь петербургского «Зенита», пятикратный чемпион России Михаил Кержаков.

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Приз «Вратарь года» им. Льва Яшина — ежегодная награда, учрежденная в 1960 году журналом «Огонек» после того, как сборная СССР завоевала золото на первом чемпионате Европы по футболу. Первым, кто получил этот приз, был сам Лев Яшин, который позже праздновал победу еще дважды — в 1963 и 1966 годах.

Из игроков «Зенита» приз им. Льва Яшина ранее получали Михаил Бирюков (1984) и Вячеслав Малафеев (2003, 2007, 2012).

Сейчас кандидатами на получение приза от «Ъ» по регламенту становятся вратари Российской премьер-лиги, сыгравшие в прошедшем сезоне больше пяти матчей.

Михаил Кержаков родился 28 января 1987 года в Кингисеппе, Ленинградская область. Младший брат бывшего нападающего Александра Кержакова. В 7 лет начал заниматься в футбольной секции Василия Бутакова, продолжил тренировки в футбольной школе «Зенит».

Чемпион России 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 и 2022/23, бронзовый призер — 2015/16, обладатель Кубка России 2015/16 и 2019/20, а также Суперкубка России в 2015, 2016, 2020, 2021 и 2022 годах. За карьеру провел 339 матчей, в которых пропустил 350 голов. 117 игр завершил «всухую».

Проголосовать за кандидатов на приз имени Льва Яшина можно на сайте «Ъ».

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