Евгений Пригожин заявил о непричастности к хакерским атакам на радио Екатеринбурга

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он не причастен к хакерским атакам на радиостанцию «Ретро FM» в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщали, что в результате атаки в эфире несколько раз звучали сообщения в поддержку Евгения Пригожина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Безусловно, к хулиганству в радиоэфире никакого отношения я не имею, хотя сами записи не слышал»,— передает его словам telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

На прошлой неделе глава ЧВК «Вагнер» приезжал в Екатеринбург, где провел встречу с журналистами. Тогда он раскритиковал мэра Алексея Орлова из-за того, что ему не понравилось, кто был назначен на должность директора Музея истории Екатеринбурга. Алексей Орлов, комментируя заявление главы ЧВК «Вагнер», пригласил его в гости в администрацию.

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