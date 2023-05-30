Мэр Екатеринбурга Орлов пригласил Евгения Пригожина в гости в администрацию города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал сегодняшнее выступление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и пригласил его в гости в администрацию Екатеринбурга. Господин Пригожин на встрече с журналистами 30 мая заявил, что ему не понравилось, кто был назначен на должность директора Музея истории Екатеринбурга. «Мэр Екатеринбурга усрался и решил все-таки это сделать. Усираешься? Давай и мы тогда будем усираться»,— заявил Евгения Пригожина. Господин Орлов в своем Telegram-канале ответил: «давайте все-таки не будем "у…."» и предложил «спокойно поговорить».

«Надеюсь, город вам понравился. Заходите в администрацию, наши двери открыты. Мы с удовольствием провели бы вам экскурсию, сводили бы в Музей истории Екатеринбурга, который вы заочно так не любите. Может быть, если вы узнаете о героической истории нашего города, о том, почему он получил звание "Город трудовой доблести", – вы поймете, что здесь, как нигде, чтят подвиги настоящих героев»,— заявил Алексей Орлов.

Напомним, в прошлом году глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием уволить директора Музея Екатеринбурга Игоря Пушкарева.

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