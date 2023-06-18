Лавров: африканская миссия выделяет подходы мирной инициативы КНР, которые мы разделяем

Лидеры стран Африки, которые посетили Россию с миротворческой миссией, проявили понимание истоков «кризиса, созданного усилиями Запада», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, их мирная инициатива не конкурирует с другими. Страны Африки выделяют близкие им принципы китайской мирной инициативы и Россия их разделяет, добавил министр.

Как отметил господин Лавров, лидеры африканских стран на переговорах в России заявили о заинтересованности в стремлении к миру. Президент ЮАР Сирил Рамафоса зачитал десять пунктов африканской инициативы. Как обратил внимание российский министр, лидеры стран Африки подчеркивают, что их инициатива не конкурирует с какими-либо другими.

«Прежде всего они выделяли известные "двенадцать пунктов" позиции Китайской Народной Республики, представленной пару месяцев назад, и отмечали те близкие им части китайской инициативы, которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы уважались все принципы Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечить безопасность за счёт безопасности других и чтобы в глобальном масштабе она была неделима»,— объяснил российский министр. Он отметил, что Россия разделяет эти «принципиальные подходы».

Российский министр обратил внимание, что спецпредставитель правительства КНР по делам евразийского региона Ли Хуэй посещал несколько стран и в Германии заявил о заинтересованности Китая в том, чтобы европейские страны обратили внимание на корни российско-украинского конфликта и чтобы они сконцентрировались на обеспечении справедливой архитектуры безопасности. Господин Лавров отметил, что «это ровно то, чего мы добивались долгие годы и до госпереворота на Украине, и после него».

«Главный вывод из сегодняшней беседы: наши партнеры из Африканского союза проявили понимание истоков кризиса, созданного усилиями Запада. Выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам при выработке специальных конкретных действий по устранению того, что долгие годы подрывало справедливую безопасность на европейском континенте»,— заключил министр иностранных дел.

Переговоры с главами африканских государств проходили 17 июня в Константиновском дворце в Стрельне, они продлились около трех часов. Африканские лидеры за день до этого посещали Киев, где предложили свой план по урегулированию конфликта.

О мирной инициативе — в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Леонид Уварчев