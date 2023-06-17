Binance.US достигла соглашения с SEC во избежание полной заморозки активов

Криптобиржа Binance.US достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Оно позволит избежать полной заморозки активов биржи, пока будет идти судебное разбирательство по иску SEC. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

В соответствии с соглашением, Binance.US запрещено тратить корпоративные активы, кроме как на покрытие расходов на ведение своего бизнеса, а клиентам из США разрешено выкупать средства с криптобиржи.

Соглашение позволило защитить миллиарды долларов без закрытия биржи. Первоначально SEC добивалась полного замораживания активов Binance.US. Руководство криптобиржи утверждает, что блокирование потока всех средств нанесет ущерб ее бизнесу и клиентам.

5 июня SEC подала в суд на Binance и ее основателя Чанпэна Чжао по обвинению в нарушении американского законодательства. Обвинение содержит 13 пунктов, среди них — работа без стандартной лицензии на осуществление биржевой деятельности, брокерских и клиринговых услуг, а также ложных утверждениях о площадке Binance.US.

Криптобиржа Binance.US оспорила иск SEC и заверила, что активы клиентов находятся в безопасности. После иска SEC с биржи Binance вывели $790 млн.

Кроме того, SEC подала иск к крупнейшей в США криптовалютной платформе Coinbase, которую тоже обвиняют в торговле криптовалютой без лицензии. На фоне этого курс биткойна к доллару падал на 5%, курс токенов Binance снижался на 9,2%.

Анастасия Ларина