Водителям исключат лекарства

В Госдуму внесли законопроект о наказании водителей за так называемое лекарственное опьянение. Речь идет о случаях, когда в организме автомобилиста находят вещества, которые могут ослаблять реакцию и внимание и при этом не входят в список наркотических препаратов. Сейчас никакие санкции за это для автомобилистов не предусмотрены. Поможет ли принятие предлагаемых поправок к КоАП улучшить безопасность на дорогах? И какими будут последствия для водителей? Об этом — Андрей Загорский.

Если законопроект, предложенный на рассмотрение Госдумы, будет принят, тем водителям, которых признают находящимися в состоянии лекарственного опьянения, будет грозить наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишения прав на срок до двух лет. Сейчас такие меры воздействия применяются к тем, кто попался на вождении после приема алкоголя или наркотиков.

Проблема, однако, в том, что к так называемому «лекарственному опьянению» может приводить употребление вроде бы совершенно безобидных, привычных для многих препаратов, которые продаются массово и без рецепта. К тому же реакция на них у разных людей тоже может быть неодинаковой. В общем, нюансов здесь много, отмечают эксперты. Перечень лекарственных препаратов, после которых нельзя будет садиться за руль, предполагается утвердить отдельно постановлением правительства.

Согласно данным СМИ, в него войдут обезболивающие, снотворные и седативные средства, а также противоэпилептические лекарства. Однако, ими список, скорее всего, не ограничится, полагает адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Очень много препаратов в своей инструкции содержат некие ограничения. К этим препаратам можно отнести и "Терафлю", и "Колдрекс", и "Ринзу", и "Ибуклин", и многие другие. У них в графе "особые указания" есть фраза о том, что в период лечения либо нужно воздержаться от управления транспортным средством, либо нужно это вовсе исключить. Понятно, что это делается производителями только лишь по той причине, что они перестраховываются. Но если подходить логично, как предлагается в законопроекте, то именно эти препараты, которые теоретически могут снизить реакцию или внимание, в этом списке и окажутся. В ходе медицинского освидетельствования обязательно берется анализ мочи или крови, а там следы таких лекарств обнаруживаются даже через несколько суток».

К каким-то серьезным переменам с точки зрения безопасности движения принятие законопроекта, скорее всего, не приведет, говорят собеседники “Ъ FM”. Гораздо полезнее было бы усовершенствовать систему выявления лиц, употребляющих наркотики и нередко садящихся в неадекватном состоянии за руль. Так считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Мне кажется, что проблему с лекарственным опьянением очень сильно переоценивают. Действительно возникают коллизии, когда люди употребляют какие-то вещества, которые по анализам совпадают с наркотическими. Тот же самый пресловутый "Валокордин" и фенобарбитал. Соответственно, ситуаций, когда это случается, в году не слишком много по всей стране. Я бы ввел в качестве обязательной норму по маркировке подобных лекарств. Второй момент: нам нужно совершенствовать всю систему освидетельствования на наркотики. Я не верю, что, если у нас так много людей попадается на их продаже, а употребляющих мало, то есть мы просто их не выявляем».

Скорее всего, внесение в законодательство поправок, касающихся наказания за лекарственное опьянение, займет много времени. Так что в ближайшем будущем «закручивания гаек» для водителей по этому поводу, вероятнее всего, не будет. Такую точку зрения высказал директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев:

«Дискуссия о лекарственном опьянении ведется уже много лет, и в краткосрочной перспективе для водителей ничего не изменится. Тут даже вряд ли можно говорить об опьянении. Да, злоупотребления есть. Но для рядового водителя это вряд ли страшно. Вопрос, каким путем мы хотим в данном случае решить проблему. Штрафовать? Никто не говорит, что должен быть реестр, созданный экспертами, об этом должны предупреждать в аптеках. Откуда сразу миллионы автовладельцев могут узнать, что данное лекарство запрещено употреблять за рулем? Сами эксперты говорят, что многие препараты не исследованы на 100%. Поэтому будут опять обсуждать, будут опять тему популяризировать. Но я думаю, что в краткосрочной перспективе вряд ли это сдвинется с места».

Систематизированных сведений о том, как часто водители под воздействием лекарств становятся виновниками аварий, не существует. По данным ГИБДД, с января по апрель этого года с участием водителей в состоянии наркотического опьянения произошло 205 ДТП. Чаще всего такие случаи фиксировались в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

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Владислав Викторов