Песков: Германия стреляет себе в ногу, следуя в фарватере США

Германия, чья экономическая конкурентоспособность зависела от российского газа, в ущерб себе следует в фарватере политики США, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя решение Германии назвать Россию самой серьезной угрозой в своей стратегии нацбезопасности, господин Песков сказал, что власти ФРГ «ситуацию де-факто привели в соответствие с ситуацией де-юре».

«Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона. Потому что НАТО руководит именно Вашингтон, там никакого коллективного руководства нет»,— сказал пресс-секретарь в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

Как считает представитель Кремля, Германия таким образом «наступает себе на ногу и стреляет себе в ногу». «Мы все знаем, что вот эта вот волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность германской промышленности, как выясняется, во многом зиждилась именно на российском трубном газе — с его постоянством, с его ценами и так далее. И сейчас, когда Германия сама лишила себя вот этих конкурентных преимуществ, это скажется самым негативным образом на экономике (ФРГ.— "Ъ")»,— убежден Дмитрий Песков.

14 июня правительство Германии утвердило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, которая предусматривает меры противодействия потенциальным внешним угрозам в ближайшие годы. Определяющим фактором при разработке документа были изменения, вызванные российской военной операцией на Украине. Россия в этой стратегии названа «самой серьезной угрозой миру и безопасности на евроатлантическом пространстве».

Подробности — в материале «Ъ» «Германия замыслила стратегически».

Лаура Кеффер