Правительство Германии приняло первую в истории стратегию национальной безопасности

Правительство ФРГ утвердило первую в истории страны стратегию национальной безопасности. Как передает Die Zeit, она предусматривает меры противодействия потенциальным внешним угрозам Германии в ближайшие годы. Определяющим фактором при разработке документа были изменения, вызванные российской специальной военной операцией на Украине.

Как пишет Die Zeit, документ состоит из 40 страниц. В стратегии говорится об обеспечении безопасности страны в киберпространстве, о противодействии внешнему влиянию и шпионажу, защите технологий и объектов критической инфраструктуры.

Правительство заявило о стремлении членов НАТО повысить расходы на обороны до 2% ВВП за несколько лет. Кроме того, Германия намерена снижать зависимость от поставок энергоресурсов и сырья путем диверсификации поставок. Также планируется увеличить резервы продовольствия, энергоресурсов, медицинских препаратов.

Прежде основные принципы военно-политической стратегии ФРГ прописывались в «Белой книге», однако в ней освещалось меньше тем, касающихся безопасности страны. Принятие стратегии национальной безопасности откладывали, поскольку не могли согласовать создание соответствующего совета, координирующего вопросы внутренней и внешней политики. В результате он так и не был создан.

Лусине Баласян