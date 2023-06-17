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Коммерсантъ FM
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Рогов утверждает, что инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались фотографировать российские блокпосты

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что инспекторы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты российских военных. По его словам, они пытались сделать это во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию. Оправить куда-нибудь отснятые кадры они не смогли из-за системы подавления связи, а позднее их попросили удалить материал.

«Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ»,— сказал господин Рогов «РИА Новости».

Глава общественного движения выразил мнение, что инспекторы могут работать на иностранную разведку, в таком случае миссия МАГАТЭ повторит судьбу миссии ОБСЕ, «которая практически открыто работала на Донбассе в интересах иностранных разведок и спецслужб».

Миссия ОБСЕ работала в Донбассе с 2014 года, ее мандат продлевали ежегодно. В сентябре 2021 года Россия заявила о нежелании продлевать мандат. Постпред РФ при организации Александр Лукашевич говорил, что присутствие наблюдателей ОБСЕ на российской территории используется для «пропагандистских антироссийских нападок». В июле 2022 года пресс-служба Росгвардии сообщала, что в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко были найдены документы ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве организации с украинскими спецслужбами. В сентябре прошлого года Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника ОБСЕ к 13 годам лишения свободы. Суд посчитал, что мужчина был завербован сотрудником СБУ, который, в свою очередь, был «резидентом ЦРУ».

Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС вчера, 15 июня. Визит был запланирован после того, как разрушилась Каховская ГЭС, из-за чего уровень воды в резервуаре, который охлаждает объекты АЭС, начал снижаться. По итогам осмотра станции господин Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС достаточный, однако ситуация серьезная. «Росэнергоатом» обвинял ВСУ в обстреле делегации во главе с Рафаэлем Гросси, представитель МАГАТЭ сказал Reuters, что «конвой был остановлен, и в течение нескольких минут была отчетливо слышна стрельба, но непосредственной опасности для колонны не было».

Подробнее о визите господина Гросси — в материале «Ъ» «На атомной станции сойду».

Виктория Колганова

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