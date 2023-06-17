Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Производитель Oreo считает, что компанию выделили из ряда производителей еды бойкотом из-за работы в России

Президент американской Mondelez International (владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) в Европе Винценз Грубер заявил, что их компанию выделяют и обращаются иначе, чем с другими брендами, по-прежнему работающими в России. Об этом он сказал в служебной записке, пишет Reuters.

Служебную записку разослали сотрудникам Mondelez International в четверг, 15 июня. В ней Винценз Грубер прокомментировал бойкот компании в Скандинавии из-за сохранения работы работы в России. Господин Грубер назвал бойкот «сложным». Он добавил, что глубоко опечален тем, что происходит с брендами Mondelez в этих странах.

«Всем нам тяжело видеть, что нашу компанию выделяют и к ней относятся иначе, чем к другим компаниям, несмотря на реалии ситуации. Если вы заглянете в большинство кухонных шкафов, вы увидите множество продуктов от компаний, производящих продукты питания и напитки, которые не вышли из России»,— сказал Винценз Грубер в записке.

Господин Грубер добавил, что если бы всем брендам, которые по-прежнему работают в России, объявляли бойкоты, то в мире возникла бы проблема с поставками продовольствия. В своей записке он не привел конкретных брендов.

Mondelez в марте 2022 года объявила, что свернет все капитальные вложения в России и сократит рекламные расходы. В мае 2023-го власти Украины внесли корпорацию в перечень международных спонсоров войны. После этого несколько компаний в Скандинавии объявили Mondelez International бойкот. Спустя несколько дней компания объявила, что пересмотрит операционную модель в России, но не уйдет из страны.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...