Производитель Oreo считает, что компанию выделили из ряда производителей еды бойкотом из-за работы в России

Президент американской Mondelez International (владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) в Европе Винценз Грубер заявил, что их компанию выделяют и обращаются иначе, чем с другими брендами, по-прежнему работающими в России. Об этом он сказал в служебной записке, пишет Reuters.

Служебную записку разослали сотрудникам Mondelez International в четверг, 15 июня. В ней Винценз Грубер прокомментировал бойкот компании в Скандинавии из-за сохранения работы работы в России. Господин Грубер назвал бойкот «сложным». Он добавил, что глубоко опечален тем, что происходит с брендами Mondelez в этих странах.

«Всем нам тяжело видеть, что нашу компанию выделяют и к ней относятся иначе, чем к другим компаниям, несмотря на реалии ситуации. Если вы заглянете в большинство кухонных шкафов, вы увидите множество продуктов от компаний, производящих продукты питания и напитки, которые не вышли из России»,— сказал Винценз Грубер в записке.

Господин Грубер добавил, что если бы всем брендам, которые по-прежнему работают в России, объявляли бойкоты, то в мире возникла бы проблема с поставками продовольствия. В своей записке он не привел конкретных брендов.

Mondelez в марте 2022 года объявила, что свернет все капитальные вложения в России и сократит рекламные расходы. В мае 2023-го власти Украины внесли корпорацию в перечень международных спонсоров войны. После этого несколько компаний в Скандинавии объявили Mondelez International бойкот. Спустя несколько дней компания объявила, что пересмотрит операционную модель в России, но не уйдет из страны.

Олеся Павленко