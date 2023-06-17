На Кубани из-за ливней подтопленными остаются 146 придомовых территорий

По данным на 10:00 17 июня, в Краснодарском крае из-за сильных ливней остаются подтопленными 146 придомовых территорий, в десяти домовладениях находится вода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Больше всего подтопленных дворов остается в Усть-Лабинске — 53. При этом в домах воды нет. По уточненным данным, в станице Владимирской Лабинского района подтопило 50 дворов. Сейчас там работает 23 человека личного состава, шесть единиц техники и два плавсредства.

В Кропоткине подтоплены 35 дворов, в 10 домах еще остается вода. Кроме того, в Сочи восстанавливают автомобильный мост через реку Мацеста в поселке Верховое. Отрезанных населенных пунктов тут нет, есть объездные пути, добавили в МЧС. Работы по откачке воды продолжаются

Александр Орлов

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