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Коммерсантъ FM
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Bi.Zone: средняя сумма хищений средств россиян составляет 50–80 тыс. руб.

Средняя сумма хищений у компаний в зависимости от сегмента составляет от 300 тыс. до нескольких миллионов рублей, заявил директор Bi.Zone Дмитрий Самарцев. По данным компании, у россиян в среднем похищают 50–80 тыс. руб.

По мнению господина Самарцева, росту суммы хищения способствует «изменяющийся новостной фон и растущее давление со стороны мошенников». «Поскольку способы воздействия на банковских клиентов становятся все более изощренными, средняя сумма хищения на одного человека выросла»,— рассказал он «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Bi.Zone сообщала, что в июне хакеры атаковали российские компании под видом рассылки о призыве и мобилизации. С начала года, по данным Positive Technologies, количество хакерских атак на российские компании с помощью вирусов-шифровальщиков (шифрующих файлы на устройствах, после чего вымогатели требуют плату за возврат к нормальной работе) выросло на 77% в годовом выражении.

Подробности — в материале «Ъ» «Шифровальщики пошли на повышение».

Лаура Кеффер

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