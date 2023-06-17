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Чернышенко: решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в 2024 году примут до конца июля

Олимпийский комитет России (ОКР) может принять решение об участии или бойкоте летней Олимпиады в Париже в 2024 году до конца июля после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) обнародует собственное решение по этому вопросу. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В разговоре с «Интерфаксом» господина Чернышенко спросили, возможен ли бойкот Олимпиады в 2024 году, если требования для участия к российским спортсменам не смягчат. «Все в ближайшее время, уже в июле, ожидают окончательного решения МОК по участию российских и белорусских команд. По его итогам наш олимпийский комитет вправе будет принять решение, соответствующее олимпийским принципам и нашим интересам»,— сказал он в ответ.

Дмитрий Чернышенко добавил, что позиция России по рекомендациям МОК по вопросу участию россиян в международных спортивных соревнованиях не изменилась. Он напомнил, что, по мнению ОКР, критерии МОК дискриминационные, а также нарушают права спортсменов, принципы ООН и Олимпийской хартии.

В марте 2022 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных стартах после рекомендации МОК. Спустя год МОК рекомендовал допустить представителей этих двух стран к турнирам, до соревнований могут допускать только тех спортсменов, которые не связаны с армией, не получают финансирование от государства и не высказывались в поддержку российской военной операции на Украине.

О реакции России — в материале «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Олеся Павленко

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