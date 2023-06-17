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Коммерсантъ FM
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Россиянин Немков победил кубинца Ромеро и защитил титул Bellator в полутяжелом весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро в поединке за чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе. Бой прошел в Чикаго и продлился пять раундов. Россиянин выиграл единогласным решением судей.

Немкову 30 лет, он стал чемпионом Bellator в августе 2020 года. На его счету 16 побед и 2 поражения в MMA. Ромеро 46 лет, он серебряный призер Олимпийских игр 2000 года и чемпион мира по вольной борьбе (1999). На его счету 15 побед и 7 поражений. Изначально их бой должен был пройти в феврале, но Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Лаура Кеффер

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