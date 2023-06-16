Курский губернатор сообщил о ранении одного человека при падении БПЛА на село Коренево

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника вооруженных сил Украины на частный дом в селе Коренево, в результате которого легкие осколочные ранения получил один из местных жителей.

«Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался. Также взрывом повреждены окна дома. Обязательно поможем владельцу все восстановить»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Сегодня утром, 16 июня, был потушен пожар площадью 2 тыс. кв. м на складе домашнего текстиля «Бел-Поль» под Курском. Позднее губернатор сообщил, что пожар на складе произошел из-за падения беспилотника ВСУ.

Подробнее о пожаре — в материале «Ни пуха ни огня».

Эрдни Кагалтынов