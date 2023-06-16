Минпромторг вводит балльную систему для принтеров и банкоматов

Минпромторг 16 июня опубликовал для общественного обсуждения на regulation.gov.ru проект постановления, которым через внесение изменений в 719-е постановление правительства вводится балльная система определения «отечественности» печатной техники (принтеров, МФУ и т. д.), банкоматов и устройств для определения подлинности банкнот (OEM-валидаторов). Датой окончания общественного обсуждения указано 6 июля. Норма должна вступить в силу через два месяца после ее принятия.

В пояснительной записке к документу сказано, что его принятие позволит «сохранить компетенции отрасли по разработке и производству радиоэлектронной продукции, стимулировать экспорт радиоэлектронной продукции и расходных материалов, увеличить ежегодно долю присутствия радиоэлектронной продукции на внутреннем рынке» и т. д.

Введение балльной системы для этих категорий техники предполагает, что для признания их отечественными и включения в реестр радиоэлектроники, присутствие в котором дает производителям преференции на рынке государственных закупок, производители должны выполнить ряд требований. Среди них, согласно документу, наличие у компании-производителя прав на конструкторскую и технологическую документацию, права на встроенное ПО, исключительные права на товарный знак, наличие на территории страны сервисных центров для обслуживания техники, собственной или контрактной производственной базы и т. д. При этом применение в технике российского процессора не является обязательным.

Помимо этого, компания-производитель должна выполнять на территории страны ряд технологических операций при производстве оборудования: монтаж на плату модулей и элементов ЭКБ и т. д. За выполнение каждого из условий компания получает баллы, набрав определенное число которых, может подать заявку на включение в соответствующий реестр.

В пояснительной записке к законопроекту перечислены российские производители печатной продукции: ООО «Катюша Принт», ГК «Бештау», ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки», ООО «Новый Айти Проект», ООО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «ПК Аквариус» и ООО «ЛНПО Позитрон».

Напомним, что весной этого года инициатива вызвала разногласия у участников рынка электроники. В частности, Консорциум «Технологии печати» (АНО КТП, в нее входят производитель печатной техники «Катюша Принт», дизайн-центры «Байкал Электроникс», НПЦ «Элвис» и т. д.) направил письмо в Минпромторг, в котором выступил против отказа от обязательного применения российского процессора. Компании опасались, что зарубежные производители, используя балльную систему, нарастят присутствие на российском рынке, организовав крупноузловую сборку техники на площадках российских партнеров (см. «Ъ» от 20 апреля).

Никита Королев