Болгария присоединится к схеме ЕС по поставкам оружия Украине

Болгария планирует присоединиться к инициативе Евросоюза, в рамках которой страны совместно закупают боеприпасы для отправки на Украину, или для пополнения своих запасов.

«Мы очень четко нацелены на присоединение к этой коалиции»,— заявили министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью Politico.

«Думаю, мы сможем обеспечить часть необходимых боеприпасов для Украины»,— сказал он, отметив, что политического решения пока не было. «Мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способ», сказал господин Тагарев.

Министр также выразил сильную обеспокоенность влиянием России в Болгарии. Сейчас рассматривает возможность создания новых специализированных подразделений для борьбы с дезинформацией, заявил Тодор Тагарев.

«Мы должны убедиться, что мы эффективно противостоим российской пропаганде, дезинформационным кампаниям и всем другим видам влияния, которые есть в стране»,— сказал он.

Страны ЕС в мае согласовали сделку по отправке 1 млн 155-миллиметровых снарядов и ракет Киеву. Частично боеприпасы предоставлены из собственных запасов, за поставку страны ЕС получат возмещение.

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Мария Федотова